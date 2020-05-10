الجيزة تستقبل 515 من العالقين في الكويت بالمدن الجامعية

استقبل مطار القاهرة الدولي، 3 رحلات استثنائية تحمل أرقام au1415 و j91731 و j91733، على متنها 515 مصريا عالقين في الكويت، ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج بعد تعليق الرحلات الجوية نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بانطلاق فريق عمل من محافظة الجيزة لمطار القاهرة لاستقبال المصريين العائدين من الكويت، لتسكينهم في المدينة الجامعية لجامعة القاهرة بمنطقة بين السرايات، والتي جرى تخصيصها للعزل الصحي لمدة 14 يوما، طبقا للإجراءات الوقائية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، للاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من الإصابة بالفيروس المستجد، وفقا لتوجهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأكد محافظ الجيزة، أنّه جرى استقبال المواطنين العائدين من الكويت وتوفير أتوبيسات مجهزة لهم، من خلال التنسيق مع هيئة النقل العام لنقلهم للمدينة الجامعية.

وأوضح أنّ العائدين خضعوا للكشف الطبي فور وصولهم إلى المطار من قبل أطباء الحجر الصحي، إضافة إلى إجراء التحاليل الفورية وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أي إصابات.

وثمّن محافظ الجيزة، دور جامعة القاهرة بالتعاون مع المحافظة، في تجهيز حجرات الإقامة للمواطنين وتوفير سبل الإعاشة اللازمة للعمل على راحة الوافدين خلال فترة الحجر الصحي، وعودتهم إلى منازلهم، ورفع كفاءة المدينة لاستقبال المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنّ جهود الدولة مستمرة لإعادة المصريين العالقين في الخارج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة الجهود لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم.

ولفت إلى أنّه جار استقبال رحلات أخرى على مدار يومين، لتسكينهم بالمدن الجامعية بمحافظة الجيزة، وهناك تنسيق كامل مع وزارتي الصحة والداخلية، لتأمين وصول العائدين من الخارج إلى الجهة المخصصة للحجر الصحي.

من جانبها، جهزت سلطات مطار القاهرة الدولي، استعدادات خاصة لاستقبال رحلة المصريين القادمين من الكويت، وإنهاء إجراءاتهم للتيسير عليهم.