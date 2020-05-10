إيران تسجل 1383 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت الصحة الإيرانية تسجيل 1383 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في تراجع عن 1529 مسجلة قبل يوم، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 1529 إصابة بفيروس كورونا، أمس خلال الـ24 ساعة الماضية و48 حالة وفاة جديدة.

وجاء في بيان الوزارة اليوم: "تم تسجيل 1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 106220، منهم 2696 مصابا في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 48 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6589"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ولفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 85064، فضلا عن إجراء 573220 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

وتشير البيانات إلى تراجع في معدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا مسجلة اليوم 48 مقارنة بـ55 حالة وفاة يوم الجمعة، و68 في اليوم الذي سبقه، إضافة إلى تراجع في عدد الإصابات.