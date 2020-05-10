مرة واحدة في الشهر.. كيفية مضاعفة سرعة الإنترنت المنزلي الخاصة بك

بعد تطبيق سياسة العمل من المنزل خلال الفترة الأخيرة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لجأ الكثيرون إلى الاشتراك في باقات الإنترنت المنزلي، حتى يتمكنوا من إنهاء أعمالهم عن بعد، ودون الحاجة للذهاب إلى أماكن العمل لتجنب الإصابة بالفيروس المستجد.

وترصد "الوطن" أسعار باقات الإنترنت المنزلي وكيفية مضاعفة سرعة الإنترنت على النحو التالي:

باقات WE إنترنت

يمكنك الاستمتاع مع WE إنترنت بـ3 سرعات مختلفة على حسب قدرة تحمل خطك الأرضي، والتي تتنوع بين "سوبر وميجا وألترا" وجاءت تفاصيل الباقات على النحو التالي:

باقة سوبر

سرعة باقات السوبر تصل إلى 30 ميجابايت/ثانية، وتبدأ من سعة تحميل 140 جيجا بايت بسعر 120 جنيهًا شهريًا، أو سعة تحميل 250 جيجا بايت بسعر 210 جنيهات شهريًا، أو سعة تحميل 600 جيجا بايت بسعر 500 جنيه شهريًا.

باقة ميجا

سرعة باقات الميجا تصل إلى 70 ميجابايت/ثانية، وتبدأ من سعة تحميل 140 جيجا بايت بسعر 220 جنيهًا شهريًا، أو سعة تحميل 250 جيجا بايت بسعر 310 جنيهات شهريًا.

باقة ألترا

وسرعة باقات الألترا تصل إلى 100 ميجابايت/ثانية، وتبدأ من سعة تحميل 140 جيجا بايت بسعر 320 جنيهًا شهريًا، أو سعة تحميل 250 جيجا بايت بسعر 410 جنيهات شهريًا، أو 600 جيجا بايت بسعر 700 جنيه شهريًا.

وبعد انتهاء سعة التحميل ستستمتع بإنترنت بلا حدود بسرعة منخفضة، وحال رغبتك في العودة إلى السرعة الأصلية في نفس الشهر يمكنك شحن أي من السعات الإضافية التالية:

- 20 جيجا بايت: 30 جنيهًا.

- 50 جيجا بايت: 60 جنيهًا.

- 100 جيجا بايت: 100 جنيه.

ويمكنك اختيار الاشتراك في السعات الإضافية مرة واحدة أو تجدد تلقائيًا كل 30 يوم، وتكون صالحة للاستخدام لمدة شهر من تاريخ الشراء ولا تجدد تلقائي.

سرعة باقات السوبر تصل إلى 30 ميجابت/ث، وسرعة باقات الميجا تصل إلى 70 ميجابت/ث، وسرعة باقات الألترا تصل إلى 100 ميجابت/ث.

ويمكنك متابعة استهلاكك الشهري عن طريق تسجيل الدخول على موقع المصرية للاتصالات الإلكتروني أو تطبيق My WE على الهاتف المحمول، فعند استهلاك لـ70%، 90% و100% من سعة التحميل الأساسية ستظهر لك صفحة إعادة التوجية لإعلامك بالمتبقي من سعة الاستخدام مع توضيح باقات الشحن الإضافية المتاحة.