إصابة طبيبين بفيروس كورونا في المنوفية

أكدت كلية الطب جامعة المنوفية، في بيان لها، أنه في إطار المتابعة المستمرة للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل كلية الطب ومستشفيات جامعة المنوفية تبين بعد سحب العينات اللازمة من الفريق الطبي لمن ظهر عليهم أعراض والمخالطين لحالتين سابقتين من هيئة التمريض وبناء عليه تم سحب 100 عينة اختبار سريع وتم ثبوت إيجابية عدد من الفريق الطبي لديهم أجسام مضادة.

وأضاف البيان: "بناء عليه تم عمل (PCR) لهذه المجموعة من أجل التشخيص الدقيق وقد ثبت من هذه العينات إيجابية إحدى طبيبات قسم التخدير لفيروس كورونا المستجد علما بأن الطبيبة كان آخر تردد لها داخل المستشفيات منذ عشرة أيام، وتم تطهير وتعقيم أماكن تواجدها وتم اتخاذ اللازم لتحويل الطبيبة إلى مستشفى عزل الباجور، وبالمتابعة اليومية لحالتها تبين أن حالتها مستقرة ونتمنى لها الشفاء العاجل بإذن الله".

وأوضح البيان، أن أحد الأطباء المكلفين من مستشفيات جامعة المنوفية للعمل بمستشفيات العزل بالباجور تم سحب عينة تحاليل له وثبت إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد وجاري متابعته داخل مستشفى العزل وتم اتخاذ اللازم لإجراء التحاليل لجميع زملاءه والاطمئنان عليهم قبل خروجهم من مستشفى العزل إلى العزل المنزلي بالتواصل والتنسيق بين رئيس الجامعة ومحافظ المنوفية ووكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وأكدت كلية الطب، أنه تم تعقيم جميع الأماكن المشتبه فيها وكذلك جميع مباني المستشفيات الجامعية وأهاب فريق إدارة الأزمة بكلية الطب ومستشفيات جامعة المنوفية بالمواطنين في محافظة المنوفية بالالتزام الكامل بإجراءات الوقاية والحماية وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى والالتزام بحظر التجوال حتى تمر هذه الأزمة على خير حيث أن الأعداد في هذا الوقت في زيادة مطردة.