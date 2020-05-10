"صدر الغربية": تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل مستشفى الصدر التابع لمديرية الصحة بمحافظة الغربية 12 حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ48 ساعة الماضية، وجاء معظمها من قرى بنطاق مراكز السنطة وسمنود وطنطا والمحلة كما تم نقل الحالات إلى الحجر الصحي بمستشفى كفر الزيات العامة لاستكمال العلاج.

جاء ذلك بناءا على توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية للدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لوقاية من أخطار الوباء العالمي "كوفيد-19" فضلا عن رفع درجة التأهب والاستعداد القصوى.

وأفادت مصادر طبية داخل مستشفى الصدر أن حالات الإصابة التي استقبلتها مستشفى الصدر من بينها حالة إيجابية بمنطقة الجمهورية بـ"ثان المحلة" وحالتين من قرية البندرة بمركز السنطة وحالة من قرية "ميت بدر حلاوة" بمركز سمنود وحالة من مدينة طنطا.

وأشارت المصادر الطبية إلى أن حصيلة الإصابات التي أجريت لها عمليات المسح والتحاليل والفحوصات العلاجية تأكد من خلال إيجابية ما يقرب من 5 حالات من أفراد عائلة بقرية القيصرية فضلا عن ظهور حالات فردية بعدد من المناطق السكنية من بينها المنشية الجديدة وسكة زفتي والسكة الوسطي والزهراء التابعتين لحي أول وثان المحلة.

في المقابل وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور السيد قاعود والدكتورة عبير محمد مديرا إداراتي صحة ثان أول المحلة بضرورة الدفع بعدد من فرق مكافحة العدوى والزائرات الصحيات ومسؤولي إدارة التثقيف للممارسة دورها داخل نطاق قرية القيصرية والعزب المجاورة لها للتأكد من فحص كافة المخالطين للحالات الإصابة الإيجابية والتي تجاوزت أعداده نحو 13 حالة من أفراد عائلتين بمحيط مسجد النصر بوسط القرية والتي تقع حاليا تحت العزل الجزئي المنزلي لمدة 14 يوما على الأكثر.

وشدد وكيل وزارة الصحة في توجيهاته بأهمية التأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والماسكات بالتنسيق مع مسؤولي مديرية التضامن والشؤون الاجتماعية وقيادات مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لدعم الأسر والعائلات الأكثر احتياجا.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى الدفع بفرق التعقيم والتطهير الكامل من حاملي معدات وماكينات التطهير والتعقيم والرش الميداني للوقاية الأسر والعائلات بعدد من المناطق السكنية للتأكد من سلامه المواطنين واستقرار حياتهم خلال المرحلة المقبلة.