موعد أذان المغرب اليوم الأحد 10-5-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية للمتابعين والقراء، موعد رفع أذان المغرب، اليوم الأحد 10 مايو الحالي، وفق التوقيت المحلي لبعض محافظات الجمهورية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

القاهرة

أذان المغرب 06:38 مساءً.

الإسكندرية

أذان المغرب 06:46 مساءً.

الفيوم

أذان المغرب 06:39 مساءً.

بني سويف

أذان المغرب 06:38 مساءً.

كفر الشيخ

أذان المغرب 06:42 مساءً.

المنيا

أذان المغرب 06:37 مساءً.

سوهاج

أذان المغرب 06:31 مساءً.

المنصورة

أذان المغرب 06:40 مساءً.

الإسماعيلية

أذان المغرب 06:36 مساءً.