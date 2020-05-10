المؤتمر يطالب بحظر كلي للسيطرة على تفشي كورونا

طالبت الدكتورة دينا الغنيمي عضو المجلس الرئاسي لحزب المؤتمر، بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بفرض الحظر الكامل الذي يمتد لمدة أسبوعين من الآن حتى ما بعد عيد الفطر المبارك.

وقالت الغنيمي، لـ"الوطن"، إنّه يجب على الحكومة التفكير بجدية في الحظر الكامل الآن للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، خاصة أنّ المجتمع سيتقبلها بعد زيادة أعداد المصابين بالفيروس وقبل انهيار الحالة الاقتصادية لمؤسسات القطاع الخاص.

وأضافت أنّ الحل في الوقت الراهن هو الحظر الكلي حتى عيد الفطر المبارك، لتجنب سلوك أغلب المواطنين خلال الأيام الأخيرة في شهر رمضان، وزيادة التجمعات على موائد الإفطار وفي الشوارع استعدادا للعيد.

وأكدت الغنيمي أنّ الحظر الكلي محاولة لوقف الزيادة الملحوظة في أعداد الإصابة بالمرض، كما أنّه ضرورى لعدم الالتزام الجدي من أغلب المواطنين بسبب قلة الوعي أو البحث عن أوجه الرزق رغم خطورة الوضع الراهن.

وتابعت أنّ أغلب المواطنين يعتمدون على مصادر الرزق اليومي أو المرتبطة بالعمل بشركات القطاع الخاص الذي لا يصح الرهان على مدى تحمله واحتوائ لهذه الأزمة أكثر من ذلك.

وناشدت الغنيمي، الأحزاب والقوى الشعبية والمجتمع المدني، بتفعيل الدور التوعوي والاستمرار في دعم المواطنين والدولة في مكافحة فيروس كورونا وتداعياته السلبية حتى نستطيع الخروج من الأزمة بأقل الخسائر.