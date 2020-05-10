8 ملايين راكب استقلوا مترو الأنفاق في الأسبوع الثاني من رمضان

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، نقل 7 ملايين و992 ألف راكب، خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، بواقع 800 ألف راكب في اليوم الثامن رمضان، ومليون و80 ألف راكب في تاسع أيام رمضان، ومليون و14 ألف راكب في عاشر أيام رمضان.

وتابعت أنّه جرى نقل مليون و12 ألف راكب في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان، و750 ألف راكب في اليوم الثاني عشر من رمضان، ومليون و20 ألف في اليوم الثالث عشر من رمضان، ومليون و100 ألف راكب في اليوم الرابع عشر من رمضان، ومليون و250 ألف في اليوم الخامس عشر من رمضان، على الخطوط الثلاثة للمترو.

وأكد أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أنّ حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو منتظمة منذ صباح اليوم تزامنا مع اليوم السابع عشر من شهر رمضان المعظم، مشيرا إلى أنّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة القطارات أولا بأول، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

وأضاف عبدالهادي، لـ"الوطن"، أنّ عمال النظافة يواصلون تنفيذ عمليات تطهير وتعقيم القطارات والمحطات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، موضحا أنّ غرفة العمليات لم ترصد أي حالات إصابات بكورونا بين العاملين والركاب.

وأكد أنّ عمليات التعقيم والتطهير تتم بصورة مستمرة، لافتا إلى أنّ جميع القطارات العاملة بالخطوط الثلاثة يتم تعقيمها قبل بدء ساعات التشغيل بنحو ساعتين، لتوفير الحماية لجمهور الركاب.