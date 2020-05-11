في ذكراه.. قصة البابا غبريال الرابع الذي شهد عهده فيضانا كبيرا للنيل

يحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم الاثنين، بحسب "السنكسار الكنسي"، بتذكار وفاة البابا غبريال الرابع البطريرك الـ86 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

"والسنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الاثنين، 3 من شهر بشنس لعام 1736 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنه في مثل هذا اليوم عام 1378 ميلادي، توفي البابا غبريال الرابع البطريرك الـ86 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وبحسب السنكسار، كان هذا البطريرك رئيسا لدير المحرق وتولى الكرسي البابوي في 6 يناير سنة 1370 ميلادي، وحدث في أيامه ظهور نور عظيم أضاء الطرق ليلا إلى الثلث الأخير من الليل وقارب ضوء النهار، كما فاض النيل فيضانا كبيرا كاد يغرق البلاد، وجلس على الكرسي البابوي 8 سنوات وثلاثة أشهر واثنين وعشرين يوما ودفن بالحبش بجوار سمعان الخراز.

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "ثلاثة عشر شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.