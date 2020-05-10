ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 32

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد بداية من غد الإثنين لموجة حارة على أغلب الأنحاء، وأن تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا بدرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، وسط توقعات أن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة، بنهاية الأسبوع لـ 38 درجة بالقاهرة و40 و41 درجة بجنوب الصعيد.

كما توقع الخبراء أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاعا تدريجيا بدرجات الحرارة بقيم تصل إلى 3 درجات، إذ تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يشهد الوجه البحري طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وتوقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وتشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، وأن يشهد شمال الصعيد طقس حار نهارا بارد ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد طقس حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين فهي كما يلي:

القاهرة الكبرى 32 17

الوجه البحري 31 31

السواحل الشمالية الغربية 25 16

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 24 18

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 22

شمال الصعيد 34 18

جنوب الصعيد 36 21