21 ألف طن قمح إجمالي رصيد صوامع الإسماعيلية

قال الدكتور السيد خليل وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، إن صوامع المحافظة استقبلت 21 طن قمح منذ الأربعاء 15 أبريل، وحتى اليوم الأحد.

وأضاف خليل لـ "الوطن"، أن المساحة المنزرعة بالقمح في مدينة القنطرة شرق تبلغ 19 ألف فدان، وهي أكبر مساحة منزرعة بالقمح على مستوى المحافظة، ويليها مدينة التل الكبير بـ15 ألف فدان، مشيرا إلى أن بقية المساحة موزعة على مركز الإسماعيلية ومدينة القصاصين وفايد والقنطرة غرب.

وأكمل: "لدينا صوامع أبوصوير وهي أحدث صوامع يجري تجهيزها للدخول للخدمة في الموسم المقبل وتستوعب 60 ألف طن، بالإضافة إلى صوامع المنطقة الصناعية وتستوعب 36 ألف طن، وهناك صوامع البنك تستوعب 30 ألف طن، ليصل الإجمالي إلى 126 ألف طن، وهي تزيد عن الكمية المستهدفة، فخلال العام الماضي، جرى توريد 82 ألف طن من مساحة 41 ألف فدان قمح على مستوى المحافظة، ولدينا هذا العام 3 آلاف فدان قمح بزيادة عن العام السابق، حيث تصل المساحة هذا العام 44 ألف فدان، ونستهدف توريد 90 ألف طن".