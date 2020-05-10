افتتاح المرحلة الثالثة من برنامج "المسؤول الحكومي المحترف"

افتتحت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، المرحلة الثالثة من برنامج "المسؤول الحكومي المحترف"، على منصتها التدريبية الرقمية، والمعنية بثلاث محافظات هي البحيرة والشرقية وكفر الشيخ.

وتضمن ذلك اتخاذ كل التدابير الاحترازية المقاومة لفيروس كورونا، وبحضور كل من الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، وذلك بمقر الأكاديمية بمدينة السادس من أكتوبر.