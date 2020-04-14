الأكاديمية الوطنية للتدريب تنعى محمد الحوفي شهيد الواجب بالأميرية

نعت الأكاديمية الوطنية للتدريب، ببالغ الحزن والأسي، الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي بالأمن الوطني، الذي استشهد إثر تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن ومجموعة إرهابية، تحتمي بأحد الأبنية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، التي انتهت بتصفية جميع عناصر الخلية الإرهابية.

وقالت الأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الشهيد بذل روحة فداء للوطن في مكافحة الإرهاب، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهلة وذويه وشعب مصر الصبر والسلوان.

تنشر "الوطن"، بعض المعلومات الشخصية، عن أسرة الشهيد المقدم محمد فوزي

زوجة الشهيد أمينة ماهر مصطفى شريف، من موالد الأول من مايو عام 1987، حاصلة على ليسانس حقوق، وربه منزل لا تعمل.

الشهيد له ابنتين، الأولى مريم محمد فوزي الحوفي مواليد 2013، والأخرى خديجة الحوفي من مواليد 2016.

والد الشهيد بالمعاش وكان مدير عام التأمين الاجتماعي بدمنهور سابقا، من مواليد الأول من نوفمبر عام 1951، ووالدته وفاء محمد علي مهنا، موظفة بوزارة العدل سابقا، وحاليا على المعاش، ومن مواليد 25 مايو عام 1956.