الأنبا يوليوس يلقي عظة الأحد عن "التوبة" عبر قنوات "المتحدة"

القى الأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم، عظة الأحد عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (أون تي ڤي، دي إم سي، سي بي سي، الحياة).

كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد 29 مارس الماضي بالتزامن مع قرار الكنيسة بتعليق الاجتماعات والخدمات الطقسية تفاديًا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتحدث الأسقف خلال عظته عن التوبة، مؤكدا أنّ الله يقبل التوبة ويفرح بعودة الخاطئين إليه في كل وقت.