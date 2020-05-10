مطار القاهرة يستقبل 195 مصريا من العالقين بالكويت

استقبل مطار القاهرة الدولي، رحلة الطيران الاستثنائية التي سيّرتها شركة الخطوط الكويتية لإعادة مصريين عالقين في دولة الكويت منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية في 31 من مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، عن أنّ الرحلة رقم KU1409 التابعة للخطوط الكويتية، وصلت ظهر اليوم وعلى متنها 195 راكبا، وهبطت بمبنى الركاب رقم 2 والمخصص لهبوط شركات الطيران الأجنبية والعربية.

ومن المقرر فحص ركاب الرحلة من قبل الحجر الصحي في المطار، ونقلهم إلى مناطق العزل المخصصة، لقضاء 14 يوما عزل، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا، على أن يتم توزيع العائدين حسب رغبتهم بأحد فنادق القاهرة، أو احد المدن الجامعية.