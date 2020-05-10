فيديو.. البابا يشارك في الدعوة للتبرع بالدم: أمر إنساني ووطني وصحي

شاركت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في الدعوة للتبرع لمواجهة نقص أكياس الدم بالمستشفيات، التي أطلقتها جهات صحية عديدة مؤخراً.

والدعوة التي حملت عنوان "أنت تقدر تنقذهم"، لاقت دعم رموز المجتمع لحث المواطنين على التجاوب معها، دعا خلالها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في مقطع مصور تم نشره عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الشباب إلى التبرع بالدم مشيرًا إلى أن التبرع بالدم أمر إنساني، وطني، صحي.

رابط الفيديو:

https://www.facebook.com/CopticSP/videos/2040190536106239/?t=0