في ذكراها الـ61.. قصة انتخاب البابا كيرلس السادس بطريركا للكنيسة

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، الذكرى الـ61 لسيامة الراهب مينا المتوحد، بطريركا للكنيسة باسم "البابا كيرلس السادس" في 10 مايو عام 1959.

وذكر المركز الإعلامي للكنيسة، في بيان له، أنّ الراهب مينا المتوحد لم يتقدم بتزكيات للترشيح على كرسي مارمرقس بعد وفاة البابا يوساب الثاني، لكن قبل أن يغلق باب الترشيح بيوم واحد قام الأنبا أثناسيوس القائم مقام البابا وقتها بتقديم تزكية للراهب المتوحد رغم رفضه، وبقيت مشكلة أخرى، إذ كان ترتيب الراهب مينا السادس بين الرهبان المرشحين، وكان الأساقفة والأراخنة اتفقوا على تقديم 5 فقط، وعلى آخر لحظة ولظروف خاصة تم استبعاد الراهب الخامس، وبذلك كان القمص مينا المتوحد هو الاسم الخامس.

وأضافت الكنيسة، أنّ الانتخابات جرت بعد ذلك بين الرهبان الخمسة لاختيار 3 للقرعة الهيكلية، وحصل الراهب مينا على أقل نسبة من الأصوات للثلاثة الأوائل، ودخل القرعة الهيكلية التي جرت في أبريل 1959، وبعد أن طويت الأوراق الثلاثة أمام الشعب بيد ووضعت في الصندوق المخصص بعد التأكد منه، وجاءوا بطفل صغير اسمه رفيق باسيلي الطوخي وكان عمره نحو 5 أعوام، وحملوه ليختار من بين الوريقات الثلاث، إلا أنّه حمل بين يديه ورقتين ثم 3 ورقات، فقالوا له بل ورقة واحدة وأغمضوا له عينيه واختار ورقة واحدة، وكانت باسم الراهب مينا البراموسي ليكون البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.