الأمن يكشف تفاصيل العثور على موظف مشنوق داخل منزله في الهرم

"جثة لشخص مشنوق"، هكذا سجلت مباحث قسم شرطة الهرم، أثناء معاينة شقة عثر على مالكها جثة هامدة داخل الشقة، وجاء في التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الجثة لموظف على المعاش، عثرت عليه زوجته مشنوق داخل الشقة عقب عودتها من منزل أسرتها، وبدأت القوات في إجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وحضرت النيابة العامة، وقررت عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وبدأت القوات في استجواب الزوجة التي أكدت أن زوجها يعاني من مرض نفسي، وانه استغل زيارتها لأسرتها، وقرر التخلص من حياته، وشنق نفسه.

ولاتزال قوات الأمن تواصل البحث والتحري وإجراء المعاينة للوقف على ملابسات الواقعة بالكامل، وذلك بعد أن سجلت سلامة منافذ الشقة، عدم وجود أي بعثرة في محتوياتها، ولايزال البحث مستمر.