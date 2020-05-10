عاجل.. استئناف حركة النقل بين فرنسا والجزائر غدا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية استئناف حركة النقل بين فرنسا والجزائر اعتبارا من غدا الإثنين، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وتترقب فرنسا بدء عملية تخفيف إجراءات العزل تدريجيا، غدا، حيث ستحاط بتدابير سلامة مشددة من أجل تجنب موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد مستندة إلى تراجع أعداد الوفيات، وفقا لما نشلاه موقع "يورو نيوز".

وقبل 36 ساعة على بدء تخفيف العزل، سجلت فرنسا أدنى حصيلة يومية للوفيات بالوباء بلغت 80 وفاة، بحسب ما أعلنت الإدارة العامة للصحة.

وسيتمكن غالبية السكان من الخروج بعد شهرين من العزل غير المسبوق، تم الالتزام به عموما وأتاح بحسب السلطات تراجعا كبيرا للوباء، الذي أودى بحياة 26 ألفا و230 شخصا في البلاد، لكن الفيروس لا يزال ينتشر في ظل عدم التوصل إلى علاج أو لقاح.

وسيبقى حوالي 27 مليون نسمة من أصل 67 مليونا يخضعون لقيود أشد، وستقسم فرنسا إلى جزئين: مناطق "خضراء" وأخرى "حمراء" حيث يكون انتشار الفيروس أسرع مع ضغط متزايد على النظام الصحي.

المنطقة "الحمراء" تشمل ضواحي باريس وشمال شرق البلاد. ستبقى المدارس لأعمار 11-14 عاما والمتنزهات والحدائق العامة مغلقة فيها، مع قيود على المتاجر ووسائل النقل. وفي مايوت، الجزيرة الفرنسية في المحيط الهندي أرجئ تخفيف العزل إلى ما بعد 11 مايو.

وشدد أخصائيون ومنهم خبيرة الأوبئة ماري-بول كيني، عضوة في لجنة البحث وتحليل الخبرة المكلفة بتقديم الاستشارات للحكومة، أنه حتى في المنطقة "الخضراء"، "يجب الامتناع عن التفكير بأن كل شيء تمت تسويته"، مضيفة "من الضروري أن يطبق الناس إجراءات التباعد الجسدي، أي أن ينتقلوا من العزل في المنزل إلى الإبتعاد عن بعضهم البعض والتفكير بانهم يجب أن يحموا أنفسهم والآخرين".

ويقول فيليب جوفين رئيس قسم الطوارئ في مستشفى جورج بومبيدو في باريس، إن الضغط يخف على أجهزة الإنعاش، لكن "الوضع لا يزال صعبا وليس لدينا هامش مناورة كبيرا"، داعيا إلى الاستعداد لاحتمال حصول موجة ثانية من الوباء.

وحذرت السلطات من أي "تراخ" في دوردون (جنوب غرب) بعد اكتشاف تسع حالات إصابة على الأقل بفيروس كورونا المستجد إثر مراسم دفن. وقال المسؤول المحلي في هذه الدائرة المصنفة بين المناطق "الخضراء"، "يجب الحذر بشكل شديد، الحياة تستأنف لكن ليس كما في السابق".

أوضحت شركة السكك الحديدية الفرنسية "اس ان سي أف" السبت، أن حركة القطارات ستستأنف تدريجيا، لكن لم يعد بالإمكان بعد الآن العزف على البيانو في المحطات حيث سيكون وضع الكمامات إجباري. وهناك حوالى 3100 شخص سيقومون بتنظيف المحطات.