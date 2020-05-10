فيديو.. البابا: الكنيسة خادمة وصانعة سلام وتصون المبادئ والأخلاق

واصل المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بث حلقات برنامج "جدد أيامنا كالقديم"، الذي يطلقه على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ويوتيوب.

وفي الحلقة التي حملت عنوان "ملح الأرض"، قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنّ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يمكن أن يرمز إليها بأنّها "ملح الأرض"، مشيرا إلى أنّ المقصود بها أنّ الكنيسة صانعة سلام في أي مجتمع وهي خادمة للمجتمع التي هي فيه، وأنّها تحفظ الأرض من الفساد وتصون المبادئ والأخلاق والحياة الاجتماعية النقية واستقامة الحياة، قائلا: "الكنيسة مؤسسة إشعاع للحياة النقية والجيدة والأخلاق التي يحفظها الإنسان في حياته الإنسانية".

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وكان المركز الإعلامي للكنيسة، أطلق عددا من البرامج والفعاليات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لربط الأقباط بالكنيسة في ضوء الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي شملت غلق الكنائس وتعليق الصلوات لفترة مؤقتة.