يتضمن الفشني وثروت.. تفاصيل أكبر حفل إنشاد ديني "مناجاة شهر رمضان"

بعد نجاح الحفل الأول تحت عنوان "مناجاة النصف من شعبان" والذي أعاد الفنان محمد ثروت، للغناء كأول حفل "أونلاين" للإنشاد الديني عبر يوتيوب، في العالم، أعلن "ثروت" أن يطلق النسخة الثانية منه تحت عنوان "مناجاة شهر رمضان المعظم".

ويشارك في الحفل: الفنان أحمد سعد، ومحمد ثروت، ووائل الفشني، ومصطفى عاطف، وإيهاب يونس، ومحمود هلال.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل عبر قناة "مستقبل وطن" على يوتيوب (MWPRODUCTIONSOFFICIAL) ليلة الخميس المقبل 21 رمضان، في بداية العشر الأواخر من الشهر الفضيل الموافق 14 مايو الحالي الساعة 10 مساءً، حيث يجتمع المنشدون الستة في ليلة استثنائية من الابتهالات والأدعية ومدح الرسول والتضرع إلى الله.

يذكر أنّ حفل "مناجاة النصف من شعبان" قد تصدر ترند يوتيوب، في مصر والعالم العربي بأكثر من مليون مشاهدة لايڤ وآلاف التفاعلات والتعليقات ليضع الفنان محمد ثروت، مع المنشدين إيهاب يونس ومصطفى عاطف ووائل الفشني، في بؤرة الاهتمام الجماهيري، ويتيح وصول الفن الرفيع إلى دوائر وشرائح عمرية مختلفة من الجنسين تتعرف عليه لأول مرة.