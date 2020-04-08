محمد ثروت يكشف كواليس إقامة حفل إنشاد ديني أون لاين اليوم

قال الفنان محمد ثروت، "إننا ننتهز ليلة النصف من شعبان لنتوجه إلى الله بالدعاء وأن يتقبل منا صالح الأعمال ويرفع هذا الكرب عن كل العالم"، مضيفًا "عندما نتفاجأ بأن البشرية كلها تعاني من شيء واحد يجب علينا أن نتوقف وندرس هذا الموقف جيدا"، متمنياً أن تمر مصر من هذه الأزمة.

وأضاف ثروت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدي البلد"، أن "ليلة الأربعاء نحن كمصريين ننتظرها ونسميها (موسم)، وهي مناسبة تجتمع فيها الأسرة وتردد دعاء النصف من شعبان".

وعن كواليس الحفل، قال ثروت، أن نجله "أحمد" اقترح عليه إقامة حفل إنشاد ديني أون لاين على اليوتيوب، مبينا أنه تلقى دعما من يوتيوب دبي.

تابع: "عملنا كل التجهيزات، وبحكم سكني في مزرعة مع وجود مساحة شاسعة فيمكن ترك مسافة بين المنشدين"، مضيفاً أنه يعتبر نفسه جنديا مثل الجيش الأبيض والجيش المصري والشرطة.

وأكد أنه تم إعداد الحفلة فيما يجرى التجهيز لها حالياً، متمنياً أن تنال إعجاب الجمهور.