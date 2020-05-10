لمروره بأزمة نفسية.. مزارع ينتحر بـ"الحبة القاتلة" في كفر الشيخ

انتحر مزارع مقيم بإحدى قرى مركز الرياض التابع لمحافظة كفر الشيخ، بتناول قرصا من أقراص حفظ الغلال، والمعروفة إعلاميًا بـ"الحبة القاتلة"، لمروره بحالة نفسية سيئة.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا، يفيد وصول "ع. ج"، 40 عاما، مزارع، إلى مستشفى كفر الشيخ العام، مصابا بحالة قيء، واضطراب في درجة الوعي، ولقي مصرعه حال محاولة الأطباء إنقاذه.

وبسؤال شقيقه "م.ج"، 45 عاما، مزارع، أفاد قيام شقيقه بتناول قرصا من أقراص حفظ الغلال حال تواجده بالمنزل لمروره بحالة نفسية سيئة واكتئاب.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 3 أحوال قسم أول كفر الشيخ، وجرى إرساله إلى مركز الرياض للاختصاص وإرفاقه بالمحضر الأصلي، وصرحت النيابة بدفن الجثة.