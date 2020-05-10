سبل الوقاية من كورونا.. في اليوم العلمي الأول لأطباء "امتياز أسيوط"

نظمت كلية الطب بجامعة أسيوط، اليوم العلمي الأول لأطباء الامتياز بالجامعة، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة.

وأوضح الدكتور عماد ظريف مدير البرنامج التدريبي، أن البرنامج استهدف مشاركة نحو 400 طبيب متدرب بفترة الامتياز وتضمن 4 محاضرات تفاعلية عبر الإنترنت تناولت ما يشهده العالم من تحديات بسبب فيروس كورونا المستجد، وقدرة الفيروس على الانتشار وسبل الوقاية منة وكيفية التعامل مع الحالات منذ مرحلة الاشتباه في إصابتها.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على مواصلة النشاط العلمي والبحثي داخل كليات الجامعة، مع تغيير نظمها المعتاد إلى البديل الإلكتروني والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة وآليات التعليم عن بعد في مواصلة مسيرة التعلم والمعرفة في مختلف التخصصات.