1 يوليو.. التضامن تصرف زيادات معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة

وجّهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالبدء في الاستعدادات اللازمة لصرف زيادات معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، بعد أن صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون الخاص بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم.

وأكدت القباج فى بيان لها، اليوم، أنّها وجّهت مسؤولي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون المشار إليه، حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش اعتبارا من أول يوليو 2020 دون تأخير، مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات، مشيرة إلى أنّ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ستتولى صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة والمتجمدات دون الحاجة إلى تقديم طلب من أصحاب الشأن.

يذكر أنّه جرى إعداد مشروع قانون لزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، التي تقررت بدءًا من 1 يوليو 2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى 5 سنوات، وتتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21 ابريل 2020، بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءً من 1 يوليو 2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش.