الرئيس يصدر قرارا بزيادة المعاش المتغير وضم العلاوات الخاصة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءً من 1 يونيو 2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش وذلك في القانون رقم 148 لسنة 2019.

وجاء نص القرار: "يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبار من 1/7/2006 للمؤمن عليه والذي تسري في شأنه العلاوات الخاصة بالقانونين أرقام 85 لسنة 2006، 77 لسنة 2007، 114 لسنة 2008، 128 لسنة 2009، 70 لسنة 2010، 2 لسنة 2011، 82 لسنة 2012، 78 لسنة 2013،42 لسنة 2014، 99 لسنة 2015 زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن ميعاد ضمها للأجر الاساسي وفقا لقانون تقريرها".

ونشرت الجريدة الرسمية، نص وتفاصيل استحقاق تلك العلاوات طبقًا للقانون رقم 25 لسنة 2020، وجاءت تفاصيله كالتالي: