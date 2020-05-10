عاجل.. الجيش اللبناني يعلن إصابة 13 من عناصر المحكمة العسكرية بكورونا

أعلنت قيادة الجيش اللبناني إصابة 13 شخصاً من عناصر المحكمة العسكرية بفيروس كورونا، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وأعلن وزير الداخلية اللبناني، قبل قليل إقرار حظر التجول من السابعة مساء إلى الخامسة صباحا في إطار إجراءات منع تفشي فيروس كورونا.

وحذر وزير الداخلية اللبناني، من إقفال المؤسسات بشكل تام في حال استمرار تسجيل إصابات كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى 809 حالات بعد تسجيل 13 حالة جديدة.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، إنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليستقر عدد الوفيات عند 26 حالة وفاة.

وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 234 حالة شفاء فيما بلغ مجموع الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية 1317 فحصا.

كان لبنان قد أعلن تمديد التعبئة العامة في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى الـ 24 من الشهر الجاري مع اعتماد خطة مراحل "فتح القطاعات" بشكل يراعي المخاطر المحتملة ضمن فئات الانشطة الاقتصادية التي بدأت في الـ27 من أبريل الماضي وتنتهي في الثامن من يونيو المقبل.