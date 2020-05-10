يسرا: أحترم موقف هشام سليم كأب من واقعة تحول ابنته لذكر.. نور ده ابني

أكّدت الفنانة الكبيرة يسرا، احترامها لموقف الفنان هشام سليم كأب من واقعة تحول ابنته "نور" لذكر، وذلك بعد إعلان سليم لتفاصيل هذه الواقعة في برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر فضائية "القاهرة والناس".

وقالت يسرا، في تصريح خاص لـ "الوطن": "أحترم موقف هشام كأب للغاية فيما فعله، ونور ده ابني".

وفي سياق مختلف، أوضحت الفنانة أنَّها مستمرة في تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "خيانة عهد"، معربة عن سعادتها بردود الفعل المتوالية التي وصلتها عن العمل، مؤكّدة أنَّ الحلقات المقبلة ستشهد تصاعداً في الأحداث.

ويشارك في بطولة "خيانة عهد" حلا شيحة، جومانا مراد، خالد سرحان، خالد أنور، هنادي مهنا وتيام مصطفي قمر وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عادل، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبوالسعد، من إخراج سامح عبدالعزيز.