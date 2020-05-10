الكويت تسجل أعلى معدل إصابات يومية بفيروس كورونا وصل لـ 1065 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس "كورونا" المستجد، منذ ظهور الفيروس بالبلاد في فبراير الماضي، بواقع 1065 حالة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 8688 حالة، في حين سجلت حالات الوفاة الرقم الأعلى أيضا يوميا، بواقع 9 حالات، ليصبح مجموع حالات الوفاة حتى اليوم 58 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي، إن جميع الحالات الجديدة المصابة، هي مخالطة لحالات مصابة بالفيروس، بالإضافة إلى حالات قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف السند، أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 114 حالة، منها 69 حالة مستقرة، و45 حالة حرجة.

وجدد الناطق الرسمي باسم "الصحة الكويتية"، الدعوة للمواطنين والمقيمين للالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.