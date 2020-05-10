"صحة السويس": إجمالي المصابين بكورونا في المحافظة 57 حالة

أعلنت مديرية الصحة بالسويس، أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المحافظة ٥٧ حالة، تشمل حالتي رأس سدر ووصلت حالات التعافي إلى 6 حالات شفاء.

وأكدت مديرية الصحة في بيان لها اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس، 50 حالة تحت العلاج في مستشفيات الحجر الصحي ودور العزل.

وأكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالسويس، أنه تم تخصيص أماكن للحجر الصحي من بينها فندق المدرسة الفندقية والكشافة البحرية بالسويس.

وأشاد جودة، بجهود الفرق الطبية بمديرية الصحة والمستشفيات من بينها مستشفيات الحميات والصدر داخل المحافظة.