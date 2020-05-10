الأعلى للإعلام لـ"الممثلين": غادة عبدالرازق أهانت طارق الشناوي

أحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الشكوى التي تقدم بها الناقد الفني طارق الشناوي، ضد الفنانة غادة عبدالرازق، إلى نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي، للتحقيق فيها، وإفادة المجلس بنتائج التحقيق.

وحصلت "الوطن" على نص الخطاب الذي أعده المجلس لإرسالة للنقابة، وجاء فيه: "الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تحية طيبة وبعد، تلقى المجلس شكوى من الناقد طارق الشناوي ضد الفنانة غادة عبدالرازق، لما نشرته عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك، من عبارات سب وقذف وإهانة واضحة وصريحة".

وتابع: "نثق في حسن تصرفكم في هذه الشكوى لما جاء فيها من عبارات وأواصاف واتهامات خطيرة، ضد ناقد فني أعلن رأيه في أعمال الفنانة، حماية لحرية الرأي والتعبير".

وتلقت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكوى من الناقد الفني طارق الشناوي ضد الصفحة الشخصية للفنانة غادة عبدالرازق بتهمة السب والقذف.

وبحسب الشكوى، اتهم طارق الشناوي، غادة عبدالرازق، بالإساءة إليه بفاحش القول من خلال سب وقذف بشكل يسيء إليه، مطالبا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ الإجراءات التي يكفلها القانون حماية لحرية الرأي والتعبير.