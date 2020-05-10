غادة عبدالرازق عن أزمتها مع طارق الشناوي: خطأ غير مقصود

قالت الفنانة غادة عبد الرازق، إنّها لم تقصد إهانة الناقد الفني طارق الشناوي، وذلك في ردها على شكوى تقدم بها الأخير ضدها للمجلس الأعلى للإعلام.

وكتبت غادة، عبر ستوري حسابها على إنستجرام، قائلة : "ما حدث خطأ غير مقصود من أحد المسؤولين عن إدارة السوشيال ميديا الخاصة بي، ولا يوجد بيني وبين الناقد الفني طارق الشناوي غير كل احترام، سواء اختلفنا أو اتفقنا في الرأي، وشكرا".

كانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تلقت شكوى من الناقد الفني طارق الشناوي ضد الصفحة الشخصية للممثلة غادة عبدالرازق بتهمة السب والقذف.

وبحسب الشكوى، فإن طارق الشناوي اتهم غادة عبدالرازق بالإساءة إليه بفاحش القول من خلال سب وقذف بشكل يسيء إليه، مطالبا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ كل الإجراءات التي يكفلها القانون حماية لحرية الرأي والتعبير.

ومن المقرر أن تحقق اللجنة في الشكوى خلال اجتماعها المقرر له اليوم الأحد.