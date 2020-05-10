أساقفة يغيرون وكلاء المطرانيات: إعادة هيكلة العمل الإداري داخل الكنيسة

اتخذت عدد من إيبارشيات الكرازة المرقسية، قرارات تنظيمية داخل الإيبارشية، في إطار تجديد الدماء وإعادة هيكلة العمل الإداري داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتنفيذا لتوصية البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بتغيير وكلاء المطرانيات وتحديد 3 سنوات لوكيل المطرانية تجدد لمرة واحدة فقط.

ففي إيبارشية طما بمحافظة سوهاج، قرر الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية، تكليف القمص شنودة القص صموئيل شنودة، وكيلا للشئون الخارجية والعلاقات العامة بالإيبارشية، وتكليف القمص هدرا لوديم سركيس، وكيلا لشئون الكهنة بالإيبارشية، وتكليف القمص صليب شكري معوض، وكيلا للشئون الإدارية والمالية والعاملين والأملاك والأراضي والعقارات للمطرانية والإيبارشية، وتكليف القمص قلته ألفي جاب الله، وكيلا للشئون الروحية للتربية الكنسية والاجتماعات بكل أنواعها ومسؤول الشئون العلاجية على مستوى الإيبارشية مع اللجنة المخولة من المطرانية.

كما قرر أسقف طما تكليف القس شاروبيم رفعت بشاي، كاهن كنيسة مارجرجس القاوية وكنيسة العذراء مريم والأنبا توماس بسليم، الإشراف على أملاك وأراضي وعقارات الإيبارشية مع اللجنة المخولة بالمطرانية، وتكليف القس عزرا نصيف أندراوس، كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بساحل طما البحري، مسؤول السكرتارية والإعلام بالمطرانية، وتكليف القس فام لمعي شمسون، كاهن كنيسة أبانوب النهيسي بطما، مسؤول القوافل الطبية بالإيبارشية، وتكليف القس داود مكرم حنا، كاهن كنيسة مارجرجس بطما، بالإشراف على المزارع التابعة لدير يسي والأراضي الزراعية للإيبارشية.

واشتمل القرار على مطالبة كل مسؤول بتقديم تقرير شهري عما تم إنجازه حسب موقع مسؤوليته لأسقف الإيبارشية، على أن يستمر العمل بهذا القرار لمدة 3 سنوات أو بما يستجد من إخطار آخر.

وفي إيبارشية دشنا بمحافظة قنا، قرر الأنبا تكلا، أسقف الإيبارشية، تشكيل هيئة لوكالة المطرانية لتسهيل العمل الرعوى بالإيبارشية، تشمل "القمص بولس متري، وكيلاً للمطرانية عن كنائس مركز دشنا، والقمص أرسانيوس ملواني، وكيلا للمطرانية عن كنائس نجع حمادي بالإيبارشية، بجانب بقاء القمص اكسيسوس الأنبا بيشوي وكيلا عاما للمطرانية".

وفي إيبارشية الجيزة، قرر الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الإيبارشية، تعيين القمص كيرلس أميل وكيلا لأعمال مجمع الكهنة والمجالس الإكليريكية وما يستجد من أعمال، والقمص حنا يعقوب وكيلا للأعمال الإدارية وبعض المهام الأخرى، مشيرا إلى أن مدة الوكالة التجريبية 18 شهرا مع إعطاء الحق له لتمديد عمل الوكالة أو الاستكفاء بالمدة المعنية وإعادة تعيين كهنة آخرين أو إنهاء الوكالة لأي ظرف يستجد.

كما عين الأسقف كل من "القس جبرائيل أديب، والقس استافروس فهيم" سكرتارية لأعمال الوكالة ومساعدين للوكلاء، ويأتي ذلك بعد وفاة القمص يوحنا منصور وكيل المطرانية.