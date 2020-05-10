الأنبا ثيؤدوسيوس يعلن "الوكالة التجريبية" لمطرانية الجيزة

قرر الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة للأقباط الأرثوذكس، تعيين القمص كيرلس أميل وكيلا لأعمال مجمع الكهنة والمجالس الإكليريكية وما يستجد من أعمال، والقمص حنا يعقوب وكيلا للأعمال الإدارية وبعض المهام الأخرى.

وأشار الأنبا ثيؤدوسيوس في قراره الأسقفي، إلى أنّ مدة الوكالة التجريبية 18 شهرا مع إعطاء الحق له لتمديد عمل الوكالة أو الاستكفاء بالمدة المعنية، وإعادة تعيين كهنة آخرين أو إنهاء الوكالة لأي ظرف يستجد.

كما عين الأسقف، "القس جبرائيل أديب، القس استافروس فهيم" سكرتارية لأعمال الوكالة ومساعدين للوكلاء، وذلك بعد وفاة القمص يوحنا منصور وكيل المطرانية.