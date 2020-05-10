هل مات بكورونا؟.. حقيقة وفاة طبيب مستشفى المطرية

نشرت نقابة الأطباء نعيا للدكتور محمد الشحات أخصائي الأنف والأذن والذي كان يعمل بمستشفى المطرية، مشيرة إلى أن وفاته كانت بسبب اصابته بفيروس كورونا، إلا أنَّها حذفت المنشور بعد أن تبين أن الطبيب توفي جراء إصابته بالسرطان وليس كورونا.

وكانت نقابة الأطباء، ذكرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "ننعى بمزيد من الحزن والأسى الشهيد الدكتور محمد الشحات أخصائي الأنف والأذن والذي كان يعمل بمستشفى المطرية وتوفي بسبب إصابته بفيروس كورونا، سائلين المولي سبحانه أن يتغمده في رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وسجلت نقابة الأطباء، حتى الآن 9 شهداء بين صفوف أعضائهم نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، داخل مصر وطبيب بالخارج.

وكانت نقابة الأطباء طالبت وزارة الصحة باستثناء 4 فئات من العمل بمستشفيات العزل أو الحجر الصحي، ومن يزيد عمره على 50 عاما، وأصحاب الأمراض المزمنة مثل (سكري - ضغط - ربو - أمراض القلب - أمراض مناعة) والسيدات الحوامل، والأمهات لأطفال أقل من 12 عاما، إضافة إلى بعد إنتهاء مدة عمل الفريق الطبي بمستشفى العزل، يتم عزل عضو الفريق الطبي، ويتم أخذ مسحة PCR منه فإن جاءت النتيجة سلبية يستمر العزل لمدة 48ساعة ثم تؤخذ مسحة أخرى، فإذا جاءت سلبية يتم السماح له بالعودة لمنزله.