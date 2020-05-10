غلق مستشفى الزهراء الجامعي بالكامل: 38 إصابة بكورونا حتى الآن

كشف الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف على المستشفيات الجامعية بالأزهر الشريف، عن كواليس ظهور حالات إصابة بكورونا داخل مستشفى الزهراء الجامعي.

فحص 101 حالة مخالطة.. وإجراء 100 مسحة جديدة اليوم فقط

وقال "صديق"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إنه سيتم غلق المستشفى بالكامل لإجراء عمليات التعقيم والتطهير، ويتم اليوم التنسيق مع كل المستشفيات الجامعية التابعة للأزهر بشأن عمليات التطهير والتعقيم، مشيراً إلى أن الاستقبال في الزهراء الجامعي مغلق بالكامل منذ يومين، ولا استقبال لأي حالات حتى يتم إجراء عملية التعقيم الكاملة للمستشفى.

إجراء مسحات لمرضى العناية المركزة.. وتوزيع حالات غسيل الكلى على الحسين وسيد جلال

وتابع: "هناك مرضى بالعناية المركزة، تم إجراء مسحات لهم وظهرت حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا سيتم نقلها إلى مستشفى الحميات بالعباسية".

واستكمل: "كما سيتم نقل الآخرين إلى مستشفيي سيد جلال والحسين الجامعي، كذلك سيتم التنسيق بشأن مرضى الغسيل الكلوي حيث يتم التنسيق مع وحدات الكلى بالحسين وسيد جلال ومستشفيات وزارة الصحة".

عامل بمطبخ المستشفى وراء تفشي عدوى كورونا بمستشفى الزهراء

وكشف نائب رئيس جامعة الأزهر، كواليس الإصابات داخل مستشفي الزهراء الجامعي، قائلا، إن العدوى جاءت من خارج المستشفى، وكانت البداية إصابة موظف بالمطبخ، وزوجته تعمل بالمبنى الإداري بالجامعة.

عزل جميع الحالات المخالطة بمستشفى الأزهر التخصصي

وأكمل: "تم فحص المخالطين كما هو متبع في الطب الوقائي ومكافحة العدوى، ورصدنا حالات نهاية الأسبوع الماضي، فهناك 14 حالة، وتم إبلاغنا أمس بظهور 24 حالة جديد مخالطة، ليكون العدد الإجمالي 38 حالة إصابة بفيروس كورونا، تم عزلهم في مستشفى الأزهر التخصصي والتي تم تخصيصيا لتكون مستشفى عزل للأطقم الطبية وأعضاء هيئة التدريس من الجامعة".

وأوضح "صديق" أنه تم فحص 74 حالة إضافة إلى 27 حالة أخرى، وتم إجراء 100 مسحة جديدة للمخالطين للمرضى، وسيتم فحص كل المخالطين داخل مستشفى الزهراء، داعيا المواطنين لعدم الاختلاط والتباعد في ظل وباء كورونا.