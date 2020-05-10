تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينهم 23 إصابة من المقيمين و13 حالة وافدة من الخارج.

ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 845 حالات ثبتت من خلال الفحوص المخبرية "بي سي آر" التي أجريت في مطار رفيق الحريري الدولي، والمستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 707 فحوصات للمقيمين داخل لبنان و 485 فحصا للبنانيين العائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.