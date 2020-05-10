نائبة: مصانع سرحت العمال وأخرى خصمت من أجورهم بدون وجه حق

أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها تتابع عن كثب كافة المشكلات التى تواجه العمالة فى القطاع الخاص.

وقالت النائبة لـ"الوطن"، إنها ستتقدم بطلب إحاطة بشأن تسريح عدد من العمال بأحدى مصانع إنتاج الملابس القطنية بمحافظة القليوبية دون وجه حق، لافتة إلى أنه فى الوقت الذى اتخذت فيه الدولة المصرية كافة الإجراءات الخاصة بحماية العمالة المصرية فى ظل تداعيات فيروس كورونا، يقوم بعض أصحاب الشركات الخاصة بتسريح العمالة، أو خصم مستحقاتهم المالية التى تصرف شهريًا.

وأوضحت "درويش"، أن باب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مفتوح لتلقي أي شكاوى عمالية لبحثها مع الجهات التنفيذية.

وقالت: كنا حريصين على متابعة ملف العمالة غير المنتظمة مع وزارة القوى العاملة، واليوم أصبح لدينا سجل كامل ببيانات هذه العمالة، ومن ثم يمكن الاستفادة به فى المرحلة المقبلة.

وأشارت وكيل القوى العاملة بمجلس النواب، إلى ضرورة استكمال دورة الإنتاج فى ظل الظروف الاقتصادية التى تواجهها مصر والعالم بأثرهـ لافتة إلى أن المسؤولية الأن أصبحت على عاتق المواطن المصري فى حماية نفسه.

وشددت على أن اللجنة ستجتمع خلال الأيام المقبلة لمناقشة موازنة العام المالي الجديد لوزارة القوى العاملة، تمهيدًا لإعداد تقرير وإرساله للجنة الخطة والموازنة لإرفاقه بالتقرير المتكامل الذى سيُعرض على مجلس النواب فى جلساته العامة القادمة.