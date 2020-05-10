فرض الحجر الصحي على 3 مناطق بالدقهلية بعد ظهور حالات كورونا

فرضت مديرية الصحة بالدقهلية بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية الحجر الصحة على 3 مناطق بالمحافظة بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بها والمناطق في مدينة نبروه وقريتي بساط مركز طلخا، وكفر علام مركز منية النصر.

وانتقل فريق من الطب الوقائي الترصد بمديرية الصحة، وبتأمين من مركز شرطة منية النصر إلى منطقة الشونة بقرية "كفر علام" وفرضت الحجر الصحة على المنطقة لمدة 14 يوما، وذلك بعد إصابة 9 أفراد من المنطقة بفيروس كورونا، وعزلهم بمستشفى تمي الأمديد.

وبدأت وحدة مكافحة العدوى في تطهير المنطقة ورشها بالمطهرات وكذلك منازل المصابين والمخالطين للحالات، فيما تابع فريق الترصد المخالطين المباشرين والغير مباشرين للحالات التي ثبت إيجابيتها لفيروس كورونا والاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعه التزامهم للعزل المنزلي وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية

كما فرضت أجهزة الأمن الحجر الطبي على 10 منازل بأحد شوارع مدينة نبروة وتطهير المنازل بجميع أنحاء الشارع بعد التأكد من إصابة 3 حالا بفيروس كورونا، وكذلك تم فرض الحجر الطبي على 20 منزل بقرية "بساط" التابعة لمركز طلخا.

وأكدت مصادر طبية ظهور حالات إصابة إيجابية لفيروس كورونا المستجد بالقرية لإحدى السيدات وجاءت نتيجة 4 من المخالطين لها إيجابية للفيروس دون ظهور أعراض عليهم.

ونشرت مديرية أمن الدقهلية أفراد من الشرطة بالشوارع الموجود بها المنزل التي تم فرص الحجر الصحي عليها لمنع خروج المقيمين بها للشوارع لمنع انتشار العدوى بالفيروس.

يذكر أن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أعلن عن خروج 36 متعاف من مستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد، والمدينة الجامعي وتحول نتيجة 23 آخرين من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا .

وقال مكي، في تصريح صحفي، إن جميع المرضى بحالة صحية جيدة وسيتوالى خروجهم تباعاً فور تحسنهم .

وأهابت مديرية الصحة بالدقهلية بالمواطنين الالتزام التام بالبعد عن الزحام و بتعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد.