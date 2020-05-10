تعافي وخروج أقدم مصابة بفيروس كورونا من مستشفى العزل بقها

أعلن مستشفى قها المركزي لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد بمحافظة القليوبية، تعافي وخروج أقدم مصابة بالمرض اليوم الأحد، والتي تدعى الحاجة نجفة 58 عاما بعد أكثر من 45 يوما قضتها بالمستشفى تحت العلاج عاصرت خلالها كل الفرق الطبية الأربعة وكانت حالتها غير مستقرة وأصبحت أحد أعلام المستشفى.

وأكدت سعاد حتاتة نائب مدير المستشفى ومدير الفريق الطبي الرابع، أن الحاجة نجفة تلقت الرعاية والاهتمام والحب من الجميع وكانت هناك إرادة حقيقية من جميع الفرق الطبية لخروجها وشفائها والحمد لله غادرت المستشفى معافاة من فيروس كورونا من مستشفى قها للحجر الصحي.

وكان المستشفى ودع خلال الساعات الماضية حالتين لمسنتين 84 عاما و58 عاما تعافيتا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حيث مرتا بظروف صعبة داخل المستشفى حتى كتب لهما الشفاء حيث ودع الفريق الطبي والتمريض المتعافيتان بالزغاريد والتقاط الصور السيلفي.

وقالت الدكتورة سعاد حتاتة نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي الرابع، أن المستشفى شهدت في الساعات الأخيرة تعافي وخروج 11 حالة من المرضى المصابين بالفيروس بينهم طبيبان وحالتي الحاجة تركية كامل ٨٤ عاما والحاجة نجفة ٥٨ عاما، واللتين كانتا لهما ظروف خاصة بسبب إصابتهما بأمراض مزمنة حيث جري حجزهما بالمستشفى وحالتهم كانت غير مستقرة وتم تحويلهم للعناية المركزة بالمستشفى مع المتابعة الدقيقة حتى كلل الله مجهود الفرق الطبية بتمام شفائهم.