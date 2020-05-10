مدير مستشفى النجيلة: وفاة الدكتور حسان السوري متأثرا بإصابته بكورونا

قال الدكتور محمد على مدير مستشفى النجيلة للعزل، إن الدكتور حسان السوري أخصائي الأمراض الباطنية توفي بالمستشفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأضاف "على" اليوم الأحد، في تصريح خاص لـ"الوطن" أنه سيتم إجراء الغسل والتكفين داخل المستشفى والصلاة عليه تمهيدا لخروج الجثمان لدفنه.

كان الدكتور حسان السوري تعرض للعدوى بفيروس كورونا خلال كشفه على أحد المصابين بكورونا في مركز الرحمة الطبي بمنطقة السنوسية بمدينة مرسى مطروح دون أن يعلم، والذي وافته المنية بعدها بأيام قليلة.

وظهرت الأعراض على الدكتور حسان وتوجه للمستشفى وأجرى تحليل ليثبت أنه إيجابي بـ"كوفيد-19" وحولته الصحة إلى مستشفى النجيلة للعزل، وتبين إصابة مدير مركز الرحمة الطبي "ياسر النزاوي" بالعدوى وتم تحويله أيضا إلى مستشفى النجيلة، ليتوفى الدكتور حسان السوري اليوم، ويخضع "النزاوي" للعلاج والرعاية الطبية.