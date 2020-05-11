الطقس اليوم الاثنين 11-5-2020 في مصر والدول العربية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم، الاثنين، إذ يسود طقس معتدل غائم جزئيًا، مع شبورة صباحية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا نهارًا، بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أنّ الطقس على شمال وجنوب الصعيد مشمس حار، والرياح معتدلة نهارًا، بارد ليلًا على شماله، لطيف على جنوبه، ويكون هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في السعودية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقة نجران، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الغربية منها عفيف، الدوادمي.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود نهارا طقس حار وغائم جزئيا والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة، فيما يسود ليلا معتدل والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة.