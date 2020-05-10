حملات مكثفة لنظافة وتعقيم شوارع ومنشآت قلين بكفر الشيخ  

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة قلين التابع لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة علي سلامة، رئيس المركز والمدينة، عددًا من الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك لنظافة الشوارع ورشها وتعقيمها، فضلًا عن متابعة أعمال الرصف التى تجرى بالقرى.

وشملت الحملات شوارع قرية الحرية، وتمهيد وتسوية طريق التفتيش - منية قلين، ومدخل الوحدة الصحية بقرية منية قلين، فضلًا عن متابعة أعمال تطهير الشوارع الرئيسية والوحدات المحلية والمدارس والمنشآت الخدمية بالمركز.

كما قامت الحملة بتطهير المنشآت الخدمية، والشوارع الرئيسية والفرعية، فى منطقة قلين المحطة، كما جرى تجميل مداخل المدينة، ورفع الإشغالات بشارع جمال عبدالناصر، ورفع الأتربة المتراكمة.

وتابع رئيس مدينة قلين أعمال الرصف بالطريق الذى يربط بين قريه الحصة والغنيمي بطول حوالي 700 متر تقريبًا، وتوسيع الطريق على قدر المستطاع، وذلك لتيسير الحالة المرورية.