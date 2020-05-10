قريتان تستقبلان شابين تعافيا من كورونا في القليوبية بـ"زفة بلدي"

شهدت القليوبية استقبال قريتين لاثنين من المتعافيين من كورونا اليوم، بعد خروجهم من مستشفى الحجر الصحي بقها حيث استقبل أهالي قرية المنشأة الكبرى في كفر شكر أحد أبنائها المتعافيين من الفيروس بالمزمار والرقص بالخيل فرحا بخروجه.

كما استقبل أهالي قرية مجول التابعة لمركز بنها أحد شبابها بعد شفاءه وخروجه من الحجر الصحي معافا من كورونا ويدعى محمد فوزي بنفس الطريقة بـ"زفة بلدي".

وقال والد المتعافي الثاني إن نجله دخل الحجر بعد إصابته بالفيروس والآن خرج بعد أن تم شفاءه وتقدم بالشكر للأطباء في مستشفى الحجر الصحي بقها على ما بذلوه من جهود في مساعدة نجله وغيره من المرضى.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت مديرية الصحة بالقليوبية على أسر المتعافي بعدم السماح بوجود حالة من الزحام حفاظا عليهم حتى لا يتعرض أي شخص للإصابة بالفيروس.

وكان مستشفى قها للعزل أعلن اليوم، خروج 11 متعافيا من فيروس كورونا بينهم طبيبان وسيدتان مسنتان وذلك بعد ورود التقارير الخاصة بنتائج المسحة الثانية التي تم سحبها منهم والتأكد من سلبيتها ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 152 حالة تعافي.