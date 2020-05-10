توريد 74 ألف طن قمح بسوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، إنه تم توريد 74 ألف و688 طن قمح من المزارعين لصوامع المحافظة.

وذكر "إبراهيم" أن استلام محصول القمح من المزارعين يتم وفقًا للأسعار المحددة، وهي 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراطًا، و685 جنيهًا للأردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و670 جنيهًا، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراطًا.

وأكد وكيل وزارة التموين بسوهاج إلى أن غُرفة العمليات المشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام تتابع عمليات توريد الأقماح من المزارعين، والتعامل مع أي معوقات تحدث.