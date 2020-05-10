استكمال صرف منحة العمالة غير المنتظمة للمتخلفين غدا

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، بدء استكمال صرف الدفعة الأولي للمتخلفين عن الصرف على 3 دفعات من منحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساندة من الدولة المصرية لهذه الفئة من العمالة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اعتبارا من غدا الإثنين وحتى 14 مايو الحالي، من خلال 4000 منفذ لهيئة البريد، و600 مدرسة بجميع المحافظات، مشيرا إلى أنّ فروع البنك الزراعي المصري انتهت اليوم من صرف نفس الدفعة.

وقال الوزير، إنّ إجمالي من صرف من الدفعة الأولي من خلال منافذ البريد وفروع البنك الزراعي، وعن طريق شركات المحمول وبنكي الأهلي ومصر، وصل حتى الآن إلى مليون و300 ألف، و156 مستحقا، وباق 737 ألفا و168 مستحقا، سيتم الصرف لهم حتي 14 مايو الحالي، من إجمالي المستحقين البالغ مليونين، و37 ألفا، و324 مستحقا، جرى تدقيق بياناتهم من نحو 4 ملايين عامل تقدموا عبر المنظومة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة، في الفترة التي تم تحديدها بمعرفة اللجنة الوزارة المختصة بذلك.

وأوضح سعفان أنّه بالنسبة لموعد صرف الدفعة الثانية من المنحة، التي سيكون بكارت مسبوق الدفع مربوطا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، من خلال منافذ البريد علي مستوي الجمهورية، إضافة إلى فروع البنك الزراعي المصري، سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق قبل عيد الفطر.