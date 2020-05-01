بعد تعديلها.. المواعيد الجديدة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة

عدلت وزارة القوى العاملة مواعيد صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة، التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيمتها 500 جنيه لدعم العمالة اليومية المتضررة، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا مستجد "كوفيد 19".

وتستعرض "الوطن" المواعيد الجديدة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة للمتخلفين بعد تعديلها، كالآتي..

مواعيد صرف منحة العمالة غير منتظمة

كان وزير الاتصالات عمرو طلعت أعلن أمس في بيان صحفي، عن تعديل موعد صرف المنحة لمن تخلفوا عن المرحلتين الأولى والثانية، وذلك لتجنب ازدحام المواطنين، وحفاظاً على سلامة وأمن الموظفين والمواطنين في المكاتب البريدية.

وتم تعديل موعد صرف المنحة لمن تخلفوا من المستحقين عن الصرف في المرحلتين الأولى والثانية، ليكون خلال الفترة من 11 إلى 14 مايو 2020، بدلا من الفترة من 6 مايو حتى 10 مايو 2020 التي كانت محددة من قبل.