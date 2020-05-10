أستاذ مناعة: ارتفاع درجات الحرارة يقلل انتقال كورونا

قال الدكتور عبدالجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة، إنّ فيروس كورونا من أمراض الجهاز التنفسي التي تنتقل عبر الرذاذ، وكلما ارتفعت درجة الحرارة كلما تبخر الرذاذ، وقلّت احتمالات انتقال فيروس كورونا والعدوى به.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أنّ أي مرض له منحنى، ومنحنيات أمراض الجهاز التنفسي ترتفع بشكل مفاجئ ثم تنخفض في النهاية لكون التحكم في الإصابات صعب، خاصة في الحالات التي لا يظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس، وهذا سبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا.

وأوضح أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة، أنّ فيروس كورونا يمر بعدة مراحل، إصابة دون أعراض، ودخول مستشفى، ودخول العناية المركزة للوضع على جهاز تنفس صناعي، مشددا على أنّ المشكلة في فيروس كورونا بعد نوفمبر المقبل، أي بعد انتهاء فصل الصيف، فالعالم أجمع يتحدث عن التعايش مع الفيروس لحين الوصول لعلاج أو لقاح له.