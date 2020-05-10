الناظر: فيروس كورونا بدأ يضعف.. الموضوع مسألة وقت

قال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إنّ هناك دراسات علمية تشير إلى أنّ فيروس كورونا بدأ يضعف، لكنها غير مؤكدة، وحال توصل العالم للقاح لمواجهة كورونا، فلن يكون دائمًا، بل سيتم تطويره سنويا، مضيفا: "مصير كوفيد 19 أن يضعف مثل باقي الفيروسات، الموضوع مسألة وقت".

وأضاف الناظر، خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنّ فيروس كورونا ضعيف ويموت بالماء والصابون، لكن سلوكيات المواطنين هي التي تسهم في جعله شرسا داخل جسم الإنسان، معقبا: "الوقاية خير من العلاج".

وأشار إلى أنّه بيد المواطنين القضاء على فيروس كورونا من خلال التزامهم بالإجراءات الوقائية، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامة في أثناء التواجد خارج المنزل، إذ يمكن صناعتها في المنزل.