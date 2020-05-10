نائب يوجه سؤالا للحكومة عن مصادر تمويل الجمعيات الأهلية بـ"الصف"

وجّه علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، سؤالا برلمانيا لرئيس الوزراء، ووزيرة التضامن، بشأن عدد الجمعيات الأهلية والخيرية التي جرى تقنين أوضاعها بمركز الصف بمحافظة الجيزة.

وتساءل عابد عن مصادر الجمعيات الأهلية والخيرية بمركز الصف بالجيزة، وآليات الوزارة في الرقابة على الجمعيات وتمويلها، سواء من الأهالي أو من الأشخاص الاعتباريين أو من وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار عابد، خلال سؤاله المٌقدم للبرلمان، إلى أنّ القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم العمل الأهلي، وضع ضوابط لتلقيها أموال من الداخل أو الخارج وجمعها التبرعات، كما نظم آلية الرقابة على أوجه صرف الأموال.

وأتمّ: "ما هو دور الوزارة في الرقابة على الجمعيات وأوجه الإنفاق بها، وهل يوجد لدى الوزارة بيانا بعدد العاملين بتلك الجمعيات والقائمين عليها والمستفيدين منها، وكذلك هل لدى الوزارة بيانا بالمبالغ والتبرعات التي تلقاها، خلال عام 2014 حتى 2020".